Только 2 африканские сборные из 9 прошли стадию 1/16 финала на ЧМ-2026. Оба победителя матчей — Марокко и Египет — выиграли по пенальти

Таким образом, только 2 африканские сборные из 9, прошедших в плей-офф на этом турнире, преодолели стадию 1/16 финала.
При этом ни одной не удалось добиться победы с игры — Марокко выбило Нидерланды в серии пенальти, как и Египет Австралию.
В остальных матчах ЮАР проиграла Канаде (0:1), Кот-д’Ивуар — Норвегии (1:2), Сенегал — Бельгии (2:3 д.в.), ДР Конго — Англии (1:2), Кабо-Верде — Аргентине (2:3 д.в.), Алжир — Швейцарии (0:2).
Напомним, что из 10 африканских сборных, участвовавших в турнире (вторая по численности квота конфередераций после Европы), не вышел из группы только Тунис.