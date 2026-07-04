7 европейских сборных сыграют в ⅛ финала ЧМ. 4 команды представляют Южную Америку, 3 — КОНКАКАФ, 2 — Африку

В ⅛ финала турнира вышли 7 европейских сборных — Швейцария, Бельгия, Испания, Франция, Норвегия, Португалия и Англия.
4 команды представляют КОНМЕБОЛ — Бразилия, Аргентина, Парагвай, Колумбия. Три сборные — США, Канада и Мексика — представляют КОНКАКАФ.
Еще 2 команды представляют Конфедерацию африканского футбола — Марокко и Египет.
Пары ⅛ финала ЧМ-2026: Португалия сыграет с Испанией, Бразилия — с Норвегией, Франция — с Парагваем, Англия — с Мексикой, Аргентина — с Египтом.
13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют Африку, 5 — Южную Америку, 3 — КОНКАКАФ, 2 — Азиатскую конфедерацию.