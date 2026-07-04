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Колумбия во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф на ЧМ. Команда впервые не пропустила в 3 подряд играх на турнире

Сборная Колумбии обыграла Гану (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

В ⅛ финала команде предстоит сыграть со сборной Швейцарии.

Победа в матче плей-офф на ЧМ стала для колумбийцев всего второй в истории. В 2014 году они прошли Уругвай (2:0) на стадии ⅛ финала, после чего уступили Бразилии (1:2) в следующем раунде.

Кроме того, команда под руководством Нестора Лоренсо не пропустила в третьем подряд матче на турнире — впервые в истории своего участия в ЧМ. После 4 сыгранных матчей у Колумбии 1 пропущенный мяч — меньше только у Испании и Мексики (0).

Отметим, что текущий чемпионат для команды — только 7-й в истории.