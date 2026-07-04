Колумбия во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф на ЧМ. Команда впервые не пропустила в 3 подряд играх на турнире

В ⅛ финала команде предстоит сыграть со сборной Швейцарии.
Победа в матче плей-офф на ЧМ стала для колумбийцев всего второй в истории. В 2014 году они прошли Уругвай (2:0) на стадии ⅛ финала, после чего уступили Бразилии (1:2) в следующем раунде.
Кроме того, команда под руководством Нестора Лоренсо не пропустила в третьем подряд матче на турнире — впервые в истории своего участия в ЧМ. После 4 сыгранных матчей у Колумбии 1 пропущенный мяч — меньше только у Испании и Мексики (0).
Отметим, что текущий чемпионат для команды — только 7-й в истории.