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«Парагвай сыграет против сборной Африки». Чилаверт ответил Дюгарри, заявившему, что «Парагвай будет разгромлен и унижен» Францией в матче ЧМ

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт резко ответил бывшему игроку сборной Франции Кристофу Дюгарри на фоне предстоящего матча ⅛ финала ЧМ-2026 между командами.

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Источник: Спортс‘’

Чилаверт в социальной сети опубликовал цитату Дюгарри, в которой говорится: «Парагвай будет разгромлен, унижен. Они захотят обороняться любой ценой, потому что не способны показывать какую-либо атакующую игру».

«Кристоф, ты прав, на чемпионате мира в 1998 году мы играли против французов. Теперь Парагвай встретится со сборной Африки», — ответил Хосе Луис Чилаверт.

Франция и Парагвай встречались в ⅛ финала ЧМ-1998.

Французы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Лорана Блана в дополнительное время. Чилаверт играл в воротах Парагвая в том матче.