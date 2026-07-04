«Парагвай сыграет против сборной Африки». Чилаверт ответил Дюгарри, заявившему, что «Парагвай будет разгромлен и унижен» Францией в матче ЧМ

Чилаверт в социальной сети опубликовал цитату Дюгарри, в которой говорится: «Парагвай будет разгромлен, унижен. Они захотят обороняться любой ценой, потому что не способны показывать какую-либо атакующую игру».
«Кристоф, ты прав, на чемпионате мира в 1998 году мы играли против французов. Теперь Парагвай встретится со сборной Африки», — ответил Хосе Луис Чилаверт.
Франция и Парагвай встречались в ⅛ финала ЧМ-1998.
Французы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Лорана Блана в дополнительное время. Чилаверт играл в воротах Парагвая в том матче.