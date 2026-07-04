Гуири и Зидан — худшие игроки матча Швейцария — Алжир по Индексу ГОЛа. Ндойе — лучший

Дан Ндойе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Швейцария — Алжир (2:0). Фланговый нападающий «Ноттингем Форест» забил гол на 46-й минуте и удостоился оценки 7.9.
Худшими игроками матча, согласно оценкам, были вратарь алжирской команды Люка Зидан и нападающий Амин Гуири, вышедший на замену на 58-й минуте.
Сборная Швейцарии.
Вратарь: Грегор Кобель (6.7).
Оборона: Рикардо Родригес (7.3), Мануэль Аканджи (7.5), Нико Эльведи (6.8), Денис Закария (7.8).
Полузащита: Ремо Фройлер (6.7), Гранит Джака (7.2), Рубен Варгас (6.9), Йоан Манзамби (7.1).
Нападение: Дан Ндойе (7.9), Бреэль Эмболо (7.2).
Футболисты, выходившие на замену: Фабиан Ридер (6.1), Ноа Окафор (6.5).
Сборная Алжира.
Вратарь: Люка Зидан (5.9).
Оборона: Раян Аит-Нури (7.6), Рами Бенсебайни (6.2), Аисса Манди (6.7), Рафик Бельгали (6.7).
Полузащита: Рамиз Зерруки (6.1), Набиль Бенталеб (6.8), Фарес Шаиби (6.3), Уссем Ауар (6.6), Ибрагим Маза (6.4).
Нападение: Рияд Марез (6.2).
Футболисты, выходившие на замену: Жауан Хаджам (6.8), Хишам Будауи (6.3), Амин Гуири (5.6), Анис Хадж-Мусса (6.3).
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