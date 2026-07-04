Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Канада
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.60
П2
1.86
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Парагвай
:
Франция
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.50
П2
1.19
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:4
Австралия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2

Гуири и Зидан — худшие игроки матча Швейцария — Алжир по Индексу ГОЛа. Ндойе — лучший

Дан Ндойе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Швейцария — Алжир (2:0). Фланговый нападающий «Ноттингем Форест» забил гол на 46-й минуте и удостоился оценки 7.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Дан Ндойе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Швейцария — Алжир (2:0). Фланговый нападающий «Ноттингем Форест» забил гол на 46-й минуте и удостоился оценки 7.9.

Худшими игроками матча, согласно оценкам, были вратарь алжирской команды Люка Зидан и нападающий Амин Гуири, вышедший на замену на 58-й минуте.

Сборная Швейцарии.

Вратарь: Грегор Кобель (6.7).

Оборона: Рикардо Родригес (7.3), Мануэль Аканджи (7.5), Нико Эльведи (6.8), Денис Закария (7.8).

Полузащита: Ремо Фройлер (6.7), Гранит Джака (7.2), Рубен Варгас (6.9), Йоан Манзамби (7.1).

Нападение: Дан Ндойе (7.9), Бреэль Эмболо (7.2).

Футболисты, выходившие на замену: Фабиан Ридер (6.1), Ноа Окафор (6.5).

Сборная Алжира.

Вратарь: Люка Зидан (5.9).

Оборона: Раян Аит-Нури (7.6), Рами Бенсебайни (6.2), Аисса Манди (6.7), Рафик Бельгали (6.7).

Полузащита: Рамиз Зерруки (6.1), Набиль Бенталеб (6.8), Фарес Шаиби (6.3), Уссем Ауар (6.6), Ибрагим Маза (6.4).

Нападение: Рияд Марез (6.2).

Футболисты, выходившие на замену: Жауан Хаджам (6.8), Хишам Будауи (6.3), Амин Гуири (5.6), Анис Хадж-Мусса (6.3).

Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.