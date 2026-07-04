Гуири и Зидан — худшие игроки матча Швейцария — Алжир по Индексу ГОЛа. Ндойе — лучший

Дан Ндойе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Швейцария — Алжир (2:0). Фланговый нападающий «Ноттингем Форест» забил гол на 46-й минуте и удостоился оценки 7.