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«Представим шторм с молниями — не можем его контролировать. Франция — один из таких штормов. Должны найти решения ему противостоять». Тренер Парагвая перед матчем ЧМ

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро дал комментарий в преддверии матча 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Франции.

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Источник: Спортс‘’

"Очевидно, что это будет самый сложный матч для нашей команды.

Давайте представим себе шторм с молниями — не можем его контролировать. Франция — один из таких штормов. Мы столкнемся с ним и должны найти решения, чтобы ему противостоять.

Нам нужно быть сыграть очень надежно, обладать значительной физической силой, потому что у них очень быстрые, очень мощные игроки, очень эффективные в контратаках.

Мы не можем давать им пространство. Мы должны быть готовы к переходам из обороны в атаку.

У них невероятные и взаимодополняющие таланты. То, как они дополняют друг друга, придает команде дополнительную ценность.

Наша команда обыграла Аргентину и Бразилию [в квалификации к ЧМ]. Мы показали, что можем противостоять такому сопернику", — сказал Густаво Альфаро.

«Мы как Брюс Уиллис в “Шестом чувстве” − только он не знал, что мертв». Тренер Парагвая любит яркие фразы.