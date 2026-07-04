Салах стал лучшим игроком матча Австралия — Египет с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа

Мохамед Салах получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Австралия — Египет (1:1, по пенальти — 2:4). Вингер, по окончании сезона покинувший «Ливерпуль», удостоился оценки 8.1.
Сборная Египта:
Вратарь: Мустафа Шубейр (6.8).
Оборона: Карим Хафез (7.8), Яссер Эль-Ханафи (6.8), Мохамед Хани (6.1), Рами Рабиа (7.3).
Полузащита: Хамди Фатхи (6.6), Марван Аттиа (7.7), Эмам Ашур (7.9).
Нападение: Мостафа Зико (6.3), Омар Мармуш (6.5), Мохамед Салах (8.1).
Футболисты, выходившие на замену: Хоссам Абдельмагид (6.6), Хессем Хассан (6.5), Трезеге (6.1), Хамза Карим (5.8).
Сборная Австралии:
Вратарь: Патрик Бич (6.9).
Оборона: Джордан Бос (5.8), Лукас Херрингтон (6.3), Азиз Бехич (7.0), Харри Суттар (7.0), Алессандро Чиркати (7.2).
Полузащита: Эйден О’Нил (6.9), Коннор Меткалф (6.4), Кристиан Вольпато (7.1), Джексон Ирвайн (7.8).
Нападение: Нестори Иранкунда (6.7).
Футболисты, выходившие на замену: Кай Трюин (6.3), Айдин Хрустич (6.5), Мохамед Туре (5.8), Пол Окон-Энгстлер (6.0), Авер Мабил (6.4).
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