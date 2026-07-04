Салах стал лучшим игроком матча Австралия — Египет с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа

Мохамед Салах получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Австралия — Египет (1:1, по пенальти — 2:4). Вингер, по окончании сезона покинувший «Ливерпуль», удостоился оценки 8.