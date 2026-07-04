Аргентина выиграла 10 из 12 матчей с дополнительным временем на ЧМ — 4 в экстра-таймах, 6 по пенальти. Оба поражения были от Германии

Этот матч стал для аргентинцев 12-м в рамках ЧМ, где для определения победителя не хватило 90 минут.
Команда одержала в них 10 побед — 4 в самих экстра-таймах (в том числе в финале ЧМ-1978 с Нидерландами — 3:1) и 6 в серии пенальти (в том числе в финале ЧМ-2022 с Францией, 3:3, 4:2 по пенальти).
Поражений было только 2 — и оба от Германии (по пенальти в ¼ финала ЧМ-2006 и в дополнительное время в финале ЧМ-2014).
Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси.