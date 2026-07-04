Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Канада
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.60
П2
1.82
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Парагвай
:
Франция
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.50
П2
1.19
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:4
Австралия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2

Аргентина выиграла 10 из 12 матчей с дополнительным временем на ЧМ — 4 в экстра-таймах, 6 по пенальти. Оба поражения были от Германии

Сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала на ЧМ-2026 (3:2 д.в.) и улучшила свою статистику по победам в матчах с дополнительным временем на турнирах.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Этот матч стал для аргентинцев 12-м в рамках ЧМ, где для определения победителя не хватило 90 минут.

Команда одержала в них 10 побед — 4 в самих экстра-таймах (в том числе в финале ЧМ-1978 с Нидерландами — 3:1) и 6 в серии пенальти (в том числе в финале ЧМ-2022 с Францией, 3:3, 4:2 по пенальти).

Поражений было только 2 — и оба от Германии (по пенальти в ¼ финала ЧМ-2006 и в дополнительное время в финале ЧМ-2014).

Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси.