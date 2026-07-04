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До +38 может подняться температура в Филадельфии, где сыграют Парагвай и Франция. Дешам сказал: «Не зацикливаюсь на жаре. Это может повлиять, но не на нас»

Матч ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Парагвая и Франции может пройти при температуре около 38 градусов.

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Источник: Спортс‘’

Игра пройдет в Филадельфии и начнется в 00:00 по московскому времени.

На данный момент ожидается, что матч должен пройти по расписанию.

"Жара не влияет ни на нашу атаку, ни на защиту. Мы знали, что будет жарко. У нас были разные протоколы с медицинским персоналом, чтобы справиться с этим аспектом.

Это фактор, мы об этом знали. Все команды к этому подготовились. Да, это может повлиять, но не конкретно на нас. Я не зацикливаюсь на жаре. Это всего лишь один из факторов", — заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам на пресс-конференции перед матчем.