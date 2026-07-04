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Златан поддержал 18-летнего игрока Австралии Херрингтона, не забившего пенальти в серии с Египтом: «Ты проявил огромную смелость. Не каждый бы решился. Пенальти — это лотерея»

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поддержал защитника сборной Австралии Лукаса Херрингтона, не забившего пенальти в серии с Египтом в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, 2:4 по пенальти).

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Источник: Спортс‘’

18-летний футболист «Колорадо Риверс» из МЛС стал вторым игроком австралийцев, не реализовавшим свою попытку. Первым был капитан команды Харри Суттар.

"Пенальти — это лотерея. Забиваешь — и ты герой. Не забиваешь — и, к сожалению, становишься ничтожеством.

Но сейчас я просто хочу обратиться к нему. Тебе 18 лет, ты очень молод. Это только начало твоей карьеры.

Ты проявил огромную смелость. Не каждый бы решился. Мой друг, ты лучший. Не слушай остальных", — сказал Ибрагимович.

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