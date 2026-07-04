Златан поддержал 18-летнего игрока Австралии Херрингтона, не забившего пенальти в серии с Египтом: «Ты проявил огромную смелость. Не каждый бы решился. Пенальти — это лотерея»

18-летний футболист «Колорадо Риверс» из МЛС стал вторым игроком австралийцев, не реализовавшим свою попытку. Первым был капитан команды Харри Суттар.
"Пенальти — это лотерея. Забиваешь — и ты герой. Не забиваешь — и, к сожалению, становишься ничтожеством.
Но сейчас я просто хочу обратиться к нему. Тебе 18 лет, ты очень молод. Это только начало твоей карьеры.
Ты проявил огромную смелость. Не каждый бы решился. Мой друг, ты лучший. Не слушай остальных", — сказал Ибрагимович.
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