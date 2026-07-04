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Тренер Колумбии после 1:0 с Ганой: «Понравилось, как мы оборонялись. Замена Хамеса не была связана с травмой. Против Швейцарии в ⅛ будет сложный матч»

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о победе команды над Ганой (1:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Колумбийцы забили единственный гол на 14-й минуте.

"После того, как мы не реализовали несколько моментов, мне понравилась наша игра в обороне. Я ценю тот факт, что у нас не было особых проблем, за исключением нескольких их шансов.

С Хамесом Родригесом все нормально. Его замена не была связана с травмой.

Матч против Швейцарии в ⅛ финала будет сложным. У них есть четкая система, хорошие игроки в полузащите и атаке. Они очень хорошо играют", — сказал Лоренсо.

Тренер также отметил, что степень тяжести травмы форварда «Краснодара» Джона Кордобы, замененного на 8-й минуте, станет известна после медицинского обследования.

Кроме того, несколько футболистов команды столкнулись с симптомами, похожими на грипп.

Колумбия во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф на ЧМ. Команда впервые не пропустила в 3 подряд играх на турнире.