Тренер Колумбии после 1:0 с Ганой: «Понравилось, как мы оборонялись. Замена Хамеса не была связана с травмой. Против Швейцарии в ⅛ будет сложный матч»

Колумбийцы забили единственный гол на 14-й минуте.
"После того, как мы не реализовали несколько моментов, мне понравилась наша игра в обороне. Я ценю тот факт, что у нас не было особых проблем, за исключением нескольких их шансов.
С Хамесом Родригесом все нормально. Его замена не была связана с травмой.
Матч против Швейцарии в ⅛ финала будет сложным. У них есть четкая система, хорошие игроки в полузащите и атаке. Они очень хорошо играют", — сказал Лоренсо.
Тренер также отметил, что степень тяжести травмы форварда «Краснодара» Джона Кордобы, замененного на 8-й минуте, станет известна после медицинского обследования.
Кроме того, несколько футболистов команды столкнулись с симптомами, похожими на грипп.
Колумбия во 2-й раз в истории выиграла матч плей-офф на ЧМ. Команда впервые не пропустила в 3 подряд играх на турнире.