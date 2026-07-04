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«Месси — лучший в истории среди всех видов спорта. В 39 лет он продолжает сражаться. Если величайший борется со страстью, то и мы должны». Лисандро о Лео

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес выразил восхищением Лионелем Месси после матча 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).

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Источник: Спортс‘’

39-летний форвард забил седьмой гол на турнире.

"Лео — отличный пример для меня. Он много страдал за свою карьеру и никогда не сдавался. Сейчас, в 39 лет, он продолжает бороться и сражаться.

Он уже все выиграл. Нму не нужно ничего доказывать. Он лучший игрок в истории. Не только в футболе, но и во всех видах спорта. Это невероятно.

И как мы, те, кто придет после него, можем перестать бороться?

Если величайший игрок в истории делает борется с такой страстью, то и мы должны продолжать в том же духе", — заявил Лисандро Мартинес.

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