«Месси — лучший в истории среди всех видов спорта. В 39 лет он продолжает сражаться. Если величайший борется со страстью, то и мы должны». Лисандро о Лео

39-летний форвард забил седьмой гол на турнире.
"Лео — отличный пример для меня. Он много страдал за свою карьеру и никогда не сдавался. Сейчас, в 39 лет, он продолжает бороться и сражаться.
Он уже все выиграл. Нму не нужно ничего доказывать. Он лучший игрок в истории. Не только в футболе, но и во всех видах спорта. Это невероятно.
И как мы, те, кто придет после него, можем перестать бороться?
Если величайший игрок в истории делает борется с такой страстью, то и мы должны продолжать в том же духе", — заявил Лисандро Мартинес.
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