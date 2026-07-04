Златан о замене Роналду в матче с Хорватией: «У Мартинеса хватило смелости. Один человек не выиграет турнир. Все мои трофеи выиграл не я. Может, на 90% я»

"Хорватия доминировала, и в такой момент тренер должен реагировать, должен что-то менять. У него хватило смелости убрать Криштиану.
Если хочешь выиграть этот турнир, должна победить команда. Один человек этого не сделает. Я знаю по собственному опыту: все трофеи, которые я выиграл, выиграл не я. Может, на 90%, но это работа команды все же" — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.
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