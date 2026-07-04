Прудников об Овечкине: «Настоящий русский мужик. С ним Бог, вся наша страна. С такой поддержкой он побьет рекорд Гретцки, я уверен»

40-летнему россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки (1016 голов). Овечкин ранее продлил контракт с «Вашингтоном» на год.
"Уверен, что Саша побьет рекорд Гретцки. Все будет так, как он хочет. Он и так лучший, а станет самым лучшим в своем виде спорта на планете.
Он великий. И он настоящий русский мужик. Как говорится, с ним Бог, вся наша страна. Да и весь мир переживает за него. С такой поддержкой он точно сможет побить рекорд", — сказал Прудников.
Лев Лещенко о новом контракте Овечкина: «Его спортивное долголетие удивляет, он в прекрасной форме. Слава богу, что продолжает».