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Ролан Гусев: «Не сомневаюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. При нем и “физика”, и мастерство, и талант, и голевое чутье от бога — все для этого у Саши есть»

Бывший главный тренер футбольного «Динамо» Ролан Гусев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей‑офф.

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Источник: Спортс‘’

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

2 июля 40-летний форвард заключил новый договор с «Кэпиталс» на год.

«Конечно же, Овечкин побьет рекорд Гретцки. Этого я искренне, от всей души и желаю Саше. Он уже достиг такого статуса, когда он вправе принимать решение, продлевать ли ему соглашение с “Вашингтоном” или возвращаться в “Динамо”.

Все, что делает Овечкин, заслуживает большого уважения. Не сомневаюсь в том, что он побьет рекорд Гретцки. При нем и «физика», и мастерство, и талант, и голевое чутье от бога — все для этого у Саши есть", — сказал Гусев.

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