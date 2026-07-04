Ролан Гусев: «Не сомневаюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. При нем и “физика”, и мастерство, и талант, и голевое чутье от бога — все для этого у Саши есть»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).
2 июля 40-летний форвард заключил новый договор с «Кэпиталс» на год.
«Конечно же, Овечкин побьет рекорд Гретцки. Этого я искренне, от всей души и желаю Саше. Он уже достиг такого статуса, когда он вправе принимать решение, продлевать ли ему соглашение с “Вашингтоном” или возвращаться в “Динамо”.
Все, что делает Овечкин, заслуживает большого уважения. Не сомневаюсь в том, что он побьет рекорд Гретцки. При нем и «физика», и мастерство, и талант, и голевое чутье от бога — все для этого у Саши есть", — сказал Гусев.
Овечкин продолжает карьеру! Неужели «Вашингтон» поборется за титул?