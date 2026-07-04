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Зырянов — журналисту на вопрос о возвращении Дзюбы в «Зенит»: «Даже твои коллеги смеются!»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов иронично ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы.

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— Артем Дзюба — свободный агент. Не хотели бы его возвращения в «Зенит»?

— Даже твои коллеги смеются над вопросом! — сказал Зырянов.

Последние два сезона Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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