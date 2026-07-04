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Шалимов о Роналду: «Критики сожрут тренера в случае неудачи Португалии на ЧМ, если тот не поставит Криштиану. В составе есть кто-то сильнее?»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов считает, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвергнется критике, если уберет из состава Криштиану Роналду и команда неудачно выступит на чемпионате мира.

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Источник: Спортс‘’

"Португалия сильно прибавила по ходу турнира. Очень прибавил Леау, тройка в центре хороша, Роналду стал больше двигаться. Но надо сказать, что португальцы никогда на больших турнирах ярко не играли — все время какие-то мучения. Когда говорят о плохом Роналду, у меня всегда вопрос — там в составе есть кто-то сильнее, кто бы забивал в каждом матче?

Все, кто сейчас критикует Роналду, в случае неудачи Португалии просто сожрут тренера, если тот не поставит Криштиану. И по этому матчу надо отдельно сказать по судейству — у меня нет никаких вопросов по отмененному голу Хорватии, арбитры приняли правильное решение: даже без повторов и без данных с чипа было видно, что хорват коснулся мяча", — сказал Шалимов.