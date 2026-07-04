Возинья о разговоре с Месси после матча ЧМ: «Он обнял меня и сказал: “Ты великолепен. Твой народ должен гордиться тобой”. Я ответил: “Спасибо, Лео. Ты лучший”

«После матча я подошел к Месси. Он обнял меня и сказал: “Ты великолепен. Твой народ должен гордиться тобой”. Для меня это было что-то невероятное.
Услышать такие слова от такого человека, как Лео Месси, значит для меня очень многое. Я поблагодарил его и сказал: «Спасибо, Лео. Ты лучший». Затем я спросил, можем ли мы обменяться футболками. Лео ответил, что отдаст мне свою в тоннеле после интервью.
Такие моменты навсегда в сердце", — сказал Возинья.
У Возиньи более 20 млн подписчиков в инстаграме. До первого матча ЧМ было 56 тысяч.