Артем Дзюба: «Аршавин в 32−33 закончил в принципе, а Роналду в 41 играет на ЧМ. Он забивает как Овечкин, таких больше не будет. Кто говорит, что он пассажир, никогда не станет как Криштиан

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что 41-летний форвард мешает игре сборной Португалии на ЧМ-2026: «Он потерял скорость, не может играть как раньше и не дает того, что дал бы другой на его позиции. Испанию они не пройдут».
— Аршавин сказал, что Роналду уже не тянет и играет «против Португалии».
— Анри и Ибрагимович тоже наговаривают. Аршавин в 32−33 закончил в принципе, уехал в «Кайрат». А Роналду в 41 играет на чемпионате мира, забивает мячи. Кому-либо говорить, что он пассажир…
Месси немного бегает, но на него правильно играет вся команда. А Роналду забивает как Овечкин, таких людей больше не будет. Кто говорит, что он пассажир, никогда не станет как Криштиану. Надо замолчать и наслаждаться последним его временем. Он за один сезон забил больше, чем рассказчики за свою карьеру. Я устал слушать со всех сторон это, Роналду продолжает играть и бить рекорды, — сказал Дзюба.