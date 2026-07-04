Артем Дзюба: «Аршавин в 32−33 закончил в принципе, а Роналду в 41 играет на ЧМ. Он забивает как Овечкин, таких больше не будет. Кто говорит, что он пассажир, никогда не станет как Криштиан

Месси немного бегает, но на него правильно играет вся команда. А Роналду забивает как Овечкин, таких людей больше не будет. Кто говорит, что он пассажир, никогда не станет как Криштиану. Надо замолчать и наслаждаться последним его временем. Он за один сезон забил больше, чем рассказчики за свою карьеру. Я устал слушать со всех сторон это, Роналду продолжает играть и бить рекорды, — сказал Дзюба.