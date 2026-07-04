Дзюба посетил финал Медиалиги в «Лужниках»: «Хаски, что у тебя ##### под губой? Тьфу, #####»

В решающем матче ФК «10» комика Азамата Мусагалиева обыграл СКА рэпера Басты (1:1, 4:3 Б) и впервые в своей истории стал победителем МФЛ.
Дзюба смотрел финал вместе с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и комиком Игорем Джабраиловым.
Также 37-летний нападающий раскритиковал выступление рэпера Хаски в перерыве матча:
«Хаски, что у тебя ##### здесь под губой, ####. Тьфу, #####».
Также перед матчем на стадионе выступила супруга Михаила Литвина певица Адель, а Баста вывел СКА на игру, исполняя свой хит «Моя игра».
Игру посетили 21 358 зрителей. Это на 10 тысяч меньше, чем год назад.
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