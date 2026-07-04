Дзюба об отдыхе в Турции: «Овечкин в волейбол ни разу меня не обыграл. Саша, тренируйся!»

Форвард отметил, что капитан «Вашингтона» Александра Овечкин ни разу не обыграл его в волейбол.
"Я очень много тренируюсь, занимаюсь. Съездил классно в Турцию, отдохнул.
Овечкин ни разу у меня не выиграл в волейбол. Саша, тренируйся! Я в волейбол всех обыграл", — заявил Дзюба.
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