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Дзюба об отдыхе в Турции: «Овечкин в волейбол ни разу меня не обыграл. Саша, тренируйся!»

Экс-нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Артем Дзюба рассказал об отдыхе в Турции.

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Источник: Спортс‘’

Форвард отметил, что капитан «Вашингтона» Александра Овечкин ни разу не обыграл его в волейбол.

"Я очень много тренируюсь, занимаюсь. Съездил классно в Турцию, отдохнул.

Овечкин ни разу у меня не выиграл в волейбол. Саша, тренируйся! Я в волейбол всех обыграл", — заявил Дзюба.

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