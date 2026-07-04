Марш о 0:3 от Марокко: «Канада играла лучше. Нам не повезло, что мы не смогли повести в счете, а дальше все решали мелкие детали. Нашим болельщикам приятно наблюдать за такой командой»

Нашим болельщикам очень приятно наблюдать за такой командой, которая навязывает свою игру, не отсиживается в обороне и показывает, что может быть лучше соперника. Я бы предпочел быть на нашем месте, а не на их. Как бы хороша ни была сборная Марокко, я бы предпочел быть на нашем месте", — сказал Марш.