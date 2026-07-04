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Марш о 0:3 от Марокко: «Канада играла лучше. Нам не повезло, что мы не смогли повести в счете, а дальше все решали мелкие детали. Нашим болельщикам приятно наблюдать за такой командой»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о поражении от команды Марокко в ⅛ финала чемпионата мира-2026 (0:3).

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

"Мы играли лучше. Мы играли лучше, правильно? В паре эпизодов они действовали эффективнее, чем мы, но проблема была не в интенсивности, просто в заключительной трети они действовали качественно, а нам не хватило навыков реализации, когда они были необходимы.

С точки зрения плана на матч, идеи, веры в себя и того, чтобы заставить топ-соперника играть в полную силу, мы были намного лучше соперника в первом тайме и даже в начале второго тайма. Был один эпизод, когда счет стал 0:1, а в остальном игра была за нами.

В первом тайме 11 игроков выдали невероятное выступление, и нам не повезло, что мы не смогли повести в счете, а дальше все решали мелкие детали. У команда высокого уровня и есть игроки, которые выступают на высоком уровне, но с точки зрения того, как мы играли, план на матч был просто невероятным.

Нашим болельщикам очень приятно наблюдать за такой командой, которая навязывает свою игру, не отсиживается в обороне и показывает, что может быть лучше соперника. Я бы предпочел быть на нашем месте, а не на их. Как бы хороша ни была сборная Марокко, я бы предпочел быть на нашем месте", — сказал Марш.