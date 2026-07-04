Дзюба не исключает завершения карьеры этим летом, если не будет интересных предложений: «Вообще спокойно. Без проблем»

— Правильно ли, что если вы не получите интересное для вас предложение, то вы не исключаете, что завершите карьеру этим летом?
— Вообще спокойно, да. Без проблем.
— Тяжело в принципе заканчивать карьеру?
— Нет, — сказал Дзюба.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Дзюба забил 8 голов в 26 матчах за «Акрон». 37-летний форвард покинул тольяттинский клуб по завершении сезона.
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