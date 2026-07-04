Ассистент генменеджера «Торонто» Викенхайзер о Канаде на ЧМ-2026: «Они сплотили всю страну. Это было невероятно»

Канадцы впервые в истории вышли в ⅛ финала, где уступили сборной Марокко со счетом 3:0.
«Это просто очень вдохновляет. Было невероятно наблюдать, как они смогли сплотить всю страну», — приводит слова Викенхайзер журналист Марк Мастерс.
Ассистент генерального менеджера «Торонто» Хэйли Викенхайзер призналась, что «не отходила от телевизора», наблюдая за выступлением сборной Канады на чемпионате мира по футболу.
Канадцы впервые в истории вышли в ⅛ финала, где уступили сборной Марокко со счетом 3:0.
«Это просто очень вдохновляет. Было невероятно наблюдать, как они смогли сплотить всю страну», — приводит слова Викенхайзер журналист Марк Мастерс.