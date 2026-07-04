Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Парагвай
:
Франция
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.11
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.78
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:4
Австралия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2

Ассистент генменеджера «Торонто» Викенхайзер о Канаде на ЧМ-2026: «Они сплотили всю страну. Это было невероятно»

Ассистент генерального менеджера «Торонто» Хэйли Викенхайзер призналась, что «не отходила от телевизора», наблюдая за выступлением сборной Канады на чемпионате мира по футболу.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Канадцы впервые в истории вышли в ⅛ финала, где уступили сборной Марокко со счетом 3:0.

«Это просто очень вдохновляет. Было невероятно наблюдать, как они смогли сплотить всю страну», — приводит слова Викенхайзер журналист Марк Мастерс.