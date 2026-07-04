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Тренер Норвегии Сольбаккен перед матчем с Бразилией: «Анчелотти — один из величайших тренеров в европейском футболе. Возможно, величайший. Он выигрывал ЛЧ 5 раз и брал титулы в разных странах»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о предстоящем противостоянии с командой Бразилии под руководством Карло Анчелотти.

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Команды встретятся в ⅛ финала чемпионата мира-2026. Игра состоится 5 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в сети появилось видео, на котором Сольбаккен после победы над сборной Кот-д`Ивуара сказал в раздевалке: «Анчелотти, мы идем за тобой!».

"Я сказал это, только чтобы отдать должное Анчелотти, потому что он один из величайших тренеров в европейском футболе. Возможно, величайший — он выигрывал Лигу чемпионов пять раз и завоевывал титулы в разных странах.

То, как он обращается с соперниками, то, как он себя ведет, — это то, на что все должны равняться. Для футбола также здорово, что он начал работать со сборными, возглавив крупнейшую национальную команду.

[Эта встреча] — большая честь для нас, но завтра мы должны победить его и Бразилию, чтобы остаться на турнире", — сказал Сольбаккен.