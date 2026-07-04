Браис Мендес перешел в «Коламбус» из «Сосьедада» за 6 млн евро

По данным Marca, сумма сделки составила 6 млн евро.
В прошлом сезоне 29-летний футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 играх Ла Лиги.
С подробной статистикой Мендеса можно ознакомиться по ссылке.
Испанский полузащитник Браим Мендес перешел в «Коламбус» из «Сосьедада».
По данным Marca, сумма сделки составила 6 млн евро.
В прошлом сезоне 29-летний футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 играх Ла Лиги.
С подробной статистикой Мендеса можно ознакомиться по ссылке.