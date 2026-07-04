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Далич покинет сборную Хорватии. Билич сменит его на посту тренера (Jutarnji)

Златко Далич покинет пост главного тренера сборной Хорватии, сообщает Jutarnji.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Контракт 59-летнего специалиста подошел к концу. По информации источника, тренер еще до старта ЧМ-2026 принял предложение из Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 5 миллионов евро за сезон. На следующей неделе Далич должен объявить об уходе из сборной.

В качестве его преемника Хорватский футбольный союз (HNS) рассматривает Славена Билича, который уже возглавлял национальную команду с 2006 по 2012 год, после чего перешел в «Локомотив», где проработал один сезон.

Его кандидатура обсуждалась внутри HNS после поражения Хорватии от Португалии в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:2). Сообщается, что Билич готов вернутся в сборную.

Далич возглавлял сборную Хорватии с 2017 года. При нем команда завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые медали ЧМ-2022.