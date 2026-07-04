Мусагалиев выиграл все трофеи в Медиалиге. Босс ФК «10» планирует перейти в профессиональный футбол

До этого ФК «10» выиграл Кубок Медиалиги осенью прошлого года, одержав победу над «СиндЕкатом» (0:0, 3:1 Б) на стадионе академии «Краснодара». А также клуб стал обладателем Суперкубка МФЛ, обыграв «Амкал» (2:1) в ноябре 2025-го на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.