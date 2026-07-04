89 000 оскорбительных комментариев в соцсетях выявлено во время группового этапа ЧМ-2026 — в 13 раз больше, чем на ЧМ-2022

Служба ФИФА по защите социальных сетей (SMPS) выявила 89 000 оскорбительных постов в социальных сетях во время группового этапа ЧМ-2026 — в 13 раз больше, чем во время ЧМ-2022.
на расовые оскорбления пришлось 11% всех обнаруженных оскорбительных сообщений. Доля нападок на расовой почве выросла на 3% по сравнению с групповым этапом чемпионата мира в Катаре.
SMPS просмотрела более шести миллионов сообщений и комментариев, что на 33% больше, чем в 2022 году. В ФИФА отметили, что расширение турнира до 48 команд тоже сыграло роль в росте числа оскорбительных комментариев.