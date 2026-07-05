Охранник Басты пытался выбить телефон журналиста после поражения в финале МФЛ. Рэпер не захотел дать интервью

В решающем матче ФК «10» комика Азамата Мусагалиева обыграл СКА рэпера Басты (1:1, 4:3 Б) и впервые в своей истории стал победителем МФЛ.
Журналист Иван «Некласико» хотел подойти к Василию Вакуленко сразу после поражения его команды, однако охранник не дал этого сделать и попытался выбить телефон.
«Эх, с Бастой сегодня не поговорю. Пять баллов охраннику за работу!» — написал «Некласико».
Стоит также отметить, что команда не вышла на награждение за второе место и полностью проигнорировала церемонию.
Хавбек СКА Роман Симонов в разговоре с корреспондентом Спортса«» Подопригориным Александром заявил, что Баста не появился в раздевалке команды после поражения.