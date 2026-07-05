Массимо Каррера: «Москва все красивее и красивее, всегда рад сюда приезжать. На стадионе “Спартака” в последний раз был в 2019 году, не знаю, почему не зовут»

— Сильно ли изменилась Москва?
— Москва все красивее и красивее. Несмотря на то, что перелеты стали дольше, я всегда рад сюда приезжать.
— Были ли у вас предложения из России?
— Из России нет. Что-то было из Италии, но особо ничего интересного. Я лучше пока пережду.
— Сборная Италии переживает не самый лучший период. Не хотели бы помочь вернуть сборной былое величие?
— Мне было бы приятно войти в штаб. Конечно, я уже работал с Конте. Но нужно понимать, кто будет работать тренером и кто ему будет нужен в своем штабе.
— Когда вы последний раз были на «Лукойл Арене»?
— Последний раз я был на стадионе «Спартака» в 2019 году.
— Когда в следующий раз вас ждать там?
— Посмотрим. Когда будет возможность.
— Вас никогда больше не звали?
— Нет.
— Почему? Вы же выиграли чемпионат России.
— Я не знаю, почему не зовут.
— Что самое памятное дарили вам фанаты «Спартака»?
— Мне дарили очень много подарков. Картины, шарфы, какие-то открытки, чашки. Было много всего, — сказал Каррера.