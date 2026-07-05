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Массимо Каррера: «Москва все красивее и красивее, всегда рад сюда приезжать. На стадионе “Спартака” в последний раз был в 2019 году, не знаю, почему не зовут»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от приезда в Москву.

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— Сильно ли изменилась Москва?

— Москва все красивее и красивее. Несмотря на то, что перелеты стали дольше, я всегда рад сюда приезжать.

— Были ли у вас предложения из России?

— Из России нет. Что-то было из Италии, но особо ничего интересного. Я лучше пока пережду.

— Сборная Италии переживает не самый лучший период. Не хотели бы помочь вернуть сборной былое величие?

— Мне было бы приятно войти в штаб. Конечно, я уже работал с Конте. Но нужно понимать, кто будет работать тренером и кто ему будет нужен в своем штабе.

— Когда вы последний раз были на «Лукойл Арене»?

— Последний раз я был на стадионе «Спартака» в 2019 году.

— Когда в следующий раз вас ждать там?

— Посмотрим. Когда будет возможность.

— Вас никогда больше не звали?

— Нет.

— Почему? Вы же выиграли чемпионат России.

— Я не знаю, почему не зовут.

— Что самое памятное дарили вам фанаты «Спартака»?

— Мне дарили очень много подарков. Картины, шарфы, какие-то открытки, чашки. Было много всего, — сказал Каррера.