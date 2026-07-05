Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Парагвай
0
:
Франция
0
Все коэффициенты
П1
18.00
X
3.95
П2
1.44
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.78
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.21
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2

Артем Дзюба: «В России такому, как Месси, сказали бы: “Спасибо, хоббит”. В 10−11-летнем возрасте отсеивают очень много. Будь у меня власть, я многое поменял бы в футболе»

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал систему подготовки футболистов в России.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

— Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?

— Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак-2», «Спартак-3». Не отсеивал бы. У нас в 10−11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Я бы отменил, как в Европе, результат до 15−16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются.

Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15−16 лет выезжаем — всех обыгрываем. А дальше — все, — сказал Дзюба.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше