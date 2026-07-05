Артем Дзюба: «В России такому, как Месси, сказали бы: “Спасибо, хоббит”. В 10−11-летнем возрасте отсеивают очень много. Будь у меня власть, я многое поменял бы в футболе»

— Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?
— Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак-2», «Спартак-3». Не отсеивал бы. У нас в 10−11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».
Я бы отменил, как в Европе, результат до 15−16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются.
Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15−16 лет выезжаем — всех обыгрываем. А дальше — все, — сказал Дзюба.
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