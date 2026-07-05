У Мбаппе не получился финт «эластико» — игрок Парагвая выбил мяч в аут. Фанаты начали свистеть в этот момент

Форвард сборной Франции попытался обыграть соперника у боковой линии, но тот выбил мяч за пределы поля.
В этот момент болельщики Парагвая начали шуметь и свистеть.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер».
Килиан Мбаппе неудачно исполнил финт «эластико» в матче с Парагваем в ⅛ финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).
Форвард сборной Франции попытался обыграть соперника у боковой линии, но тот выбил мяч за пределы поля.
В этот момент болельщики Парагвая начали шуметь и свистеть.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер».