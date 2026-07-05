Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Парагвай
0
:
Франция
0
Все коэффициенты
П1
18.00
X
3.95
П2
1.44
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.78
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.21
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2

Сборная Марокко не проигрывает 34 матча подряд. У марокканцев 29 побед на отрезке, сегодня — 3:0 с Канадой в ⅛ финала ЧМ

Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в ⅛ финала чемпионата мира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Таким образом, у марокканцев нет поражений на протяжении 34 матчей подряд: у них 29 побед и 5 ничьих на отрезке.

Последнее поражение в официальных матчах Марокко потерпело от Кении (0:1) прошлым летом на чемпионате африканских наций.