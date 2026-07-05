Сборная Марокко не проигрывает 34 матча подряд. У марокканцев 29 побед на отрезке, сегодня — 3:0 с Канадой в ⅛ финала ЧМ

Таким образом, у марокканцев нет поражений на протяжении 34 матчей подряд: у них 29 побед и 5 ничьих на отрезке.
Последнее поражение в официальных матчах Марокко потерпело от Кении (0:1) прошлым летом на чемпионате африканских наций.
Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в ⅛ финала чемпионата мира.
Таким образом, у марокканцев нет поражений на протяжении 34 матчей подряд: у них 29 побед и 5 ничьих на отрезке.
Последнее поражение в официальных матчах Марокко потерпело от Кении (0:1) прошлым летом на чемпионате африканских наций.