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Нуса интересен «Баварии», «Юве», «Тоттенхэму». «Лейпциг» хочет 60 млн евро за 21-летнего норвежца

«РБ Лейпциг» хочет не менее 60 миллионов евро за 21-летнего вингера Антонио Нусу, сообщает Sky Germany.

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Источник: Спортс‘’

Интерес к норвежскому полузащитнику уже проявляют «Бавария», «Ювентус», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Норвегии.

В «Лейпциге» предпочли бы сохранить футболиста. Тем не менее по финансовым причинам клубу, вероятно, придется продать одного из лидеров за крупную сумму. Речь может идти о Нусе, Яне Диоманде или Кастелло Лукеба.

Нуса перешел в «Лейпциг» из «Брюгге» в 2024 году за 21 миллион евро, его контракт с немецким клубом рассчитан до 2029 года.

В прошлом сезоне он провел 31 матч в Бундеслиге, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

На чемпионате мира он также отличился голом в 1/16 финала против Кот-д’Ивуара (2:1).