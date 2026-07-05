Нуса интересен «Баварии», «Юве», «Тоттенхэму». «Лейпциг» хочет 60 млн евро за 21-летнего норвежца

В «Лейпциге» предпочли бы сохранить футболиста. Тем не менее по финансовым причинам клубу, вероятно, придется продать одного из лидеров за крупную сумму. Речь может идти о Нусе, Яне Диоманде или Кастелло Лукеба.
Нуса перешел в «Лейпциг» из «Брюгге» в 2024 году за 21 миллион евро, его контракт с немецким клубом рассчитан до 2029 года.
В прошлом сезоне он провел 31 матч в Бундеслиге, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
На чемпионате мира он также отличился голом в 1/16 финала против Кот-д’Ивуара (2:1).