Артем Дзюба: «Нет такого, что я хочу или не хочу в “Спартак”. Была бы красивая история — закольцевать и закончить. Выиграть какой-то трофей»

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
«Нет такого, что я хочу или не хочу в “Спартак”. Была бы красивая история — закольцевать и закончить. Выиграть какой-то трофей», — сказал Дзюба.
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше