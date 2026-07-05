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Анчелотти о том, что не праздновал гол Мартинелли Японии: «Я не могу бегать, как все, потому что порву связки колена. Мне 67 лет»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не праздновал победный гол в матче со сборной Японии в 1/16 финала чемпионата мира-2026 (2:1).

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— Бразильские болельщики чуть не умерли от радости, когда сборная забила свой второй гол в ворота Японии, а потом показали вас, спокойного и собранного. Что вы ощущали на самом деле?

— Я не могу бегать, как все, потому что порву связки колена. Мне 67 лет.

И для меня игра никогда не заканчивается. Когда Мартинелли забил гол, оставалось еще несколько минут. Поэтому я не могу праздновать. Потому что со мной такое случалось много раз, когда игра, которая, как я думал, уже закончилась, заканчивалась плохо.

Я мог бы отпраздновать, когда матч действительно закончился. Но когда заканчивается такая игра, как с Японией, я испытываю скорее облегчение, чем счастье, — сказал Анчелотти.