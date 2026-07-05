Анчелотти о том, что не праздновал гол Мартинелли Японии: «Я не могу бегать, как все, потому что порву связки колена. Мне 67 лет»

— Бразильские болельщики чуть не умерли от радости, когда сборная забила свой второй гол в ворота Японии, а потом показали вас, спокойного и собранного. Что вы ощущали на самом деле?
— Я не могу бегать, как все, потому что порву связки колена. Мне 67 лет.
И для меня игра никогда не заканчивается. Когда Мартинелли забил гол, оставалось еще несколько минут. Поэтому я не могу праздновать. Потому что со мной такое случалось много раз, когда игра, которая, как я думал, уже закончилась, заканчивалась плохо.
Я мог бы отпраздновать, когда матч действительно закончился. Но когда заканчивается такая игра, как с Японией, я испытываю скорее облегчение, чем счастье, — сказал Анчелотти.