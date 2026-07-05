Анчелотти о том, что не праздновал гол Мартинелли Японии: «Я не могу бегать, как все, потому что порву связки колена. Мне 67 лет»

И для меня игра никогда не заканчивается. Когда Мартинелли забил гол, оставалось еще несколько минут. Поэтому я не могу праздновать. Потому что со мной такое случалось много раз, когда игра, которая, как я думал, уже закончилась, заканчивалась плохо.