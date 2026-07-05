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Педри о финале ЧМ с Аргентиной: «Это была бы мечта. То, что Месси показывает в таком возрасте, возможно только благодаря его таланту. Для меня он величайший игрок в истории»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о возможном финале ЧМ-2026 против Аргентины.

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Источник: Спортс‘’

— Вы раскрылись как футболист рядом с Месси в «Барселоне». Следите за его выступлением на чемпионате мира? И, говоря о мечтах… хотели бы сыграть против него в финале?

— Это была бы мечта, потому что это означало бы, что мы вышли в финал чемпионата мира. Это был бы отличный знак.

Я с удовольствием наблюдаю за его игрой. Мне уже довелось наслаждаться ею, когда мы тренировались вместе. То, что он делает, — просто невероятно. То, что он показывает в таком возрасте, возможно только благодаря его таланту.

Для меня он величайший футболист в истории, — сказал Педри.

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