Педри о финале ЧМ с Аргентиной: «Это была бы мечта. То, что Месси показывает в таком возрасте, возможно только благодаря его таланту. Для меня он величайший игрок в истории»

— Вы раскрылись как футболист рядом с Месси в «Барселоне». Следите за его выступлением на чемпионате мира? И, говоря о мечтах… хотели бы сыграть против него в финале?
— Это была бы мечта, потому что это означало бы, что мы вышли в финал чемпионата мира. Это был бы отличный знак.
Я с удовольствием наблюдаю за его игрой. Мне уже довелось наслаждаться ею, когда мы тренировались вместе. То, что он делает, — просто невероятно. То, что он показывает в таком возрасте, возможно только благодаря его таланту.
Для меня он величайший футболист в истории, — сказал Педри.
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