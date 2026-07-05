Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.78
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.21
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2

Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства — это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Парагвая в ⅛ финала ЧМ-2026 (1:0).

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

"Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись.

С этими южноамериканскими командами всегда сложно", — сказал Дешам.