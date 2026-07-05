Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства — это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»

"Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись.
С этими южноамериканскими командами всегда сложно", — сказал Дешам.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Парагвая в ⅛ финала ЧМ-2026 (1:0).
"Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись.
С этими южноамериканскими командами всегда сложно", — сказал Дешам.