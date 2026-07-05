Путин пожелал Трампу дальнейшего успешного проведения ЧМ, сообщил помощник президента РФ Ушаков

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин пожелал президенту США Дональду Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу в ходе телефонного разговора.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — сказал Ушаков.