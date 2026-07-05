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Ибрагимович о матче Франции и Парагвая: «Я бы там получил 4 или 5 красных карточек. Французы проявили хладнокровие и улыбались — лучшая реакция на провокации»

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович похвалил игроков сборной Франции за реакцию на провокации сборной Парагвая в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (1:0).

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"Если бы я играл в этом матче, то получил бы 4 или 5 красных карточек. Игроки Франции проявили хладнокровие, они сохраняли спокойствие и улыбались.

Это лучшая реакция на провокации — улыбаться и не поддаваться", — сказал Ибрагимович.

«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.

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