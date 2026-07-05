Ибрагимович о матче Франции и Парагвая: «Я бы там получил 4 или 5 красных карточек. Французы проявили хладнокровие и улыбались — лучшая реакция на провокации»

"Если бы я играл в этом матче, то получил бы 4 или 5 красных карточек. Игроки Франции проявили хладнокровие, они сохраняли спокойствие и улыбались.
Это лучшая реакция на провокации — улыбаться и не поддаваться", — сказал Ибрагимович.
«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.
Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.
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