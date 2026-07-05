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Дешам дал игрокам Франции указание защищать Мбаппе в конце матча с Парагваем: «Попросил двух крупных парней держаться поближе к Килиану. Его собирались сбить с ног»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что дал указание игрокам защищать Килиана Мбаппе в концовке матча с Парагваем (1:0) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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"В конце я попросил двух наших крупных парней держаться поближе к Килиану. Парагвайцы собирались сбить его с ног.

Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись", — сказал Дешам после игры.

Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства — это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись».

«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.