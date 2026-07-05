Дешам дал игрокам Франции указание защищать Мбаппе в конце матча с Парагваем: «Попросил двух крупных парней держаться поближе к Килиану. Его собирались сбить с ног»

"В конце я попросил двух наших крупных парней держаться поближе к Килиану. Парагвайцы собирались сбить его с ног.
Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись", — сказал Дешам после игры.
Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства — это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись».
«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.
Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.