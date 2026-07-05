Глава FFF о словах Чилаверта, назвавшего Францию «сборной Африки»: «Осуждаю его расистские заявления. Когда-то он был великим вратарем, а теперь утратил репутацию»

Перед матчем Франции и Парагвая (1:0) в ⅛ финала ЧМ-2026 Чилаверт вступил в полемику с бывшим форвардом «трехцветных» Кристофом Дюгарри, заявившим, что «Парагвай будет разгромлен и унижен».