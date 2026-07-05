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Глава FFF о словах Чилаверта, назвавшего Францию «сборной Африки»: «Осуждаю его расистские заявления. Когда-то он был великим вратарем, а теперь утратил репутацию»

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло раскритиковал заявление бывшего вратаря сборной Парагвая Хосе Луиса Чилаверта.

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Перед матчем Франции и Парагвая (1:0) в ⅛ финала ЧМ-2026 Чилаверт вступил в полемику с бывшим форвардом «трехцветных» Кристофом Дюгарри, заявившим, что «Парагвай будет разгромлен и унижен».

Бывший вратарь «альбирохи» заявил в ответ: «Парагвай сыграет против сборной Африки».

"Я самым решительным образом осуждаю расистские заявления Чилаверта в адрес сборной Франции. Его слова подрывают ценности футбола, среди которых уважение, братство и многообразие.

Когда-то он был великим вратарем, а теперь утратил репутацию", — написал Диалло в соцсети.