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Салиба о реакции игроков Франции на провокации Парагвая: «Если бы мы начали тратить энергию впустую, вступать в перепалки и терять концентрацию, все бы пошло не так»

Защитник сборной Франции Вильям Салиба высказался о реакции игроков команды на провокации футболистов Парагвая в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (1:0).

Все новости футбола в МАКС

"Мы знали, что они будут играть жестко, фолить и пытаться нас спровоцировать. Нам нужно было оставаться в игре. Если бы мы начали тратить энергию впустую, вступать в перепалки и терять концентрацию, все бы пошло не так.

Поэтому мы сохраняли концентрацию. Это непросто, но иногда бывает приятно выиграть такой сложный матч, потому что на этом турнире мы уже привыкли забивать по 3 гола.

Сегодня мы выиграли со счетом 1:0, но эта победа имеет такую же ценность", — сказал Салиба.

Ибрагимович о матче Франции и Парагвая: «Я бы там получил 4 или 5 красных карточек. Французы проявили хладнокровие и улыбались — лучшая реакция на провокации».

«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.