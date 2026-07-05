Рахимов о вылете Германии с ЧМ: «В РПЛ сейчас больше единоборств, чем в Бундеслиге, где слишком зациклились на тактике. Это отразилось и на сборной»

По ходу турнира сборная Германии не производила впечатления уверенной команды. Если заранее определено, кто будет бить пенальти в послематчевой серии, то у футболиста должна быть еще и психологическая уверенность. Именно ее Парагвай и сумел лишить Германию. У немцев был страх вылета, а у Парагвая — уверенность, появившаяся после выхода в эту стадию турнира.