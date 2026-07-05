Тренер Парагвая после вылета с ЧМ от Франции: «У меня открытые раны, я истекаю кровью. Грустно, потому что хотелось пройти дальше. Покидаю турнир со спокойной душой»

Сейчас у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу ничего осмыслить, потому что эмоции переполняют. Думаю, мне нужно немного подождать, а потом думать о будущем. Ситуация должна успокоиться, и мы посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, чем буду заниматься.