Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.80
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.21
П2
2.45
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2

Тренер Парагвая после вылета с ЧМ от Франции: «У меня открытые раны, я истекаю кровью. Грустно, потому что хотелось пройти дальше. Покидаю турнир со спокойной душой»

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о вылете команды с ЧМ-2026 после поражения от Франции (0:1) в 1/16 финала.

Все новости футбола в МАКС

"Я покидаю турнир со спокойной душой, зная, как мы сыграли. Мне грустно, потому что я хотел пройти дальше. Поражение никогда не приносит радость.

Я не люблю проигрывать. Но сказал ребятам в раздевалке — если вы хотите быть победителями, то сначала нужно научиться проигрывать.

Сейчас у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу ничего осмыслить, потому что эмоции переполняют. Думаю, мне нужно немного подождать, а потом думать о будущем. Ситуация должна успокоиться, и мы посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, чем буду заниматься.

Для меня нет места лучше, чем Парагвай. Страна открыла двери, клубы открыли двери. У меня сложились прекрасные отношения с игроками. Я испытываю ко всем чувство благодарности", — сказал 63-летний аргентинский специалист, у которого истекает срок действия контракта.

«Мы как Брюс Уиллис в “Шестом чувстве” − только он не знал, что мертв». Тренер Парагвая любит яркие фразы.