Тренер Парагвая после вылета с ЧМ от Франции: «У меня открытые раны, я истекаю кровью. Грустно, потому что хотелось пройти дальше. Покидаю турнир со спокойной душой»

"Я покидаю турнир со спокойной душой, зная, как мы сыграли. Мне грустно, потому что я хотел пройти дальше. Поражение никогда не приносит радость.
Я не люблю проигрывать. Но сказал ребятам в раздевалке — если вы хотите быть победителями, то сначала нужно научиться проигрывать.
Сейчас у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу ничего осмыслить, потому что эмоции переполняют. Думаю, мне нужно немного подождать, а потом думать о будущем. Ситуация должна успокоиться, и мы посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, чем буду заниматься.
Для меня нет места лучше, чем Парагвай. Страна открыла двери, клубы открыли двери. У меня сложились прекрасные отношения с игроками. Я испытываю ко всем чувство благодарности", — сказал 63-летний аргентинский специалист, у которого истекает срок действия контракта.
«Мы как Брюс Уиллис в “Шестом чувстве” − только он не знал, что мертв». Тренер Парагвая любит яркие фразы.