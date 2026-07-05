Дзюба о будущем: «Не рассматриваю предложения сейчас. Зарубежье я вообще отмел — после вояжа в Турцию с этим закончил»

37-летний футболист покинул «Акрон» по окончании минувшего сезона.
— Есть ли какие-то предложения от клубов?
— Есть. Но я их не рассматриваю сейчас.
— Это ближнее зарубежье?
— Зарубежье я вообще отмел. После вояжа в Турцию с этим закончил.
— Когда дедлайн?
— У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдет, — сказал Дзюба.
В 2022 году российский игрок выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор».
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