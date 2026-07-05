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Аршавин не поздравил Овечкина с продлением контракта с «Вашингтоном»: «Стесняюсь писать. У меня есть его номер. Если я ему позвоню или напишу, глобально ничего не изменится»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о продлении контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном».

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Источник: Спортс‘’

"Я его не поздравлял с продлением контракта. У меня есть его номер, но, честно говоря, не пишу ему. Отчасти стесняюсь это делать. У него миллион знакомых и друзей за всю его карьеру, и если я ему позвоню или напишу, то глобально ничего не изменится.

У меня очень теплые к нему чувства, его отношение ко мне, то как он нас принимает. Я посмотрел сколько надо забить — придется мне опять в Америку ехать (смеется). Я хотел, чтобы он продлил контракт и сделал это именно в «Вашингтоне».

Когда Овечкин вышел на рынок свободных агентов, подумал, что не дай Бог закрадется мысль доиграть в другом клубе. Он должен быть игроком одной команды и побить в ней все рекорды. Это намного целостнее будет смотреться для него и для клуба", — сказал Аршавин.

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