Аршавин не поздравил Овечкина с продлением контракта с «Вашингтоном»: «Стесняюсь писать. У меня есть его номер. Если я ему позвоню или напишу, глобально ничего не изменится»

"Я его не поздравлял с продлением контракта. У меня есть его номер, но, честно говоря, не пишу ему. Отчасти стесняюсь это делать. У него миллион знакомых и друзей за всю его карьеру, и если я ему позвоню или напишу, то глобально ничего не изменится.