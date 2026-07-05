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Дзюба о 30 млн евро за Тюкавина: «Я бы его в “Зенит” на руках отнес на месте “Динамо” за такие деньги»

Экс-нападающий «Зенита» и других клубов Артем Дзюба высказался о возможном переходе Константина Тюкавина к петербуржцам.

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Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего форварда «Динамо» 30 миллионов евро.

«Я слышал, что сделали какое-то космическое предложение. За такие деньги я бы его туда на руках отнес на месте “Динамо”.

Просто вопрос в том, что нападающего «Зенит» уже купил. Куда?" — сказал Дзюба.

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