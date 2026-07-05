Губерниев о cловах Дзюбы про подготовку игроков: «Желаю ему быть политиком от футбола, талантливый парень. В нашем спорте палочная система еще с советских времен»

"Когда Артем закончит спортивную карьеру, всячески желаю ему не останавливаться. Быть политиком от футбола, он талантливый парень. Однако это касается не только футбола, а нашего спорта в целом. Очень часто бывает так, что человек выигрывает по юниорам, а потом ничего не может сделать.